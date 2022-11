Policlinico-San Marco: da oggi nuovo call center prenotazioni servizi abulatoriali

L’azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico – San Marco” ha attivato da oggi 4 novembre, in emergenza, un servizio aziendale dedicato alla gestione delle prenotazioni telefoniche delle prestazioni ambulatoriali fornite dai presidi “Rodolico“ di via Santa Sofia e “San Marco” di viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino. Il vecchio numero unico, gestito in outsourcing, viene dunque sostituito dalle nuove linee telefoniche 095 3781219, 095 3781220, 095 3781221, 095 3781222, 095 3781223, con personale a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

L’iniziativa della direzione aziendale, che si affianca alla rescissione del contratto con il fornitore dei servizi di call center e CUP, risponde ai principi di tutela e garanzia dell’accesso alle prestazioni sanitarie e intende rimediare a parte dei disagi che l’utenza ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Rimane attivo e a disposizione degli utenti l’indirizzo e-mail informazioniambulatori@policlinico.unict.it al quale sarà sempre possibile richiedere chiarimenti e informazioni (mail, telefono etc).

Si ricorda agli utenti che allo scopo di perfezionare la prenotazione, bisogna essere in possesso della richiesta dematerializzata ovvero della ricetta rossa se si è residenti fuori sede o cittadini stranieri. A supporto dei pazienti rimane attivo e disponibile l’Ufficio Relazione con il Pubblico ai numeri telefonici 095 3782542 e 095 3782535.