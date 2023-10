Politiche giovanili: Catania alla Fiera Didacta con il progetto “Nict Nact”

L’innovazione e la trasformazione digitale nel segno delle nuove generazioni caratterizzeranno la partecipazione del Comune di Catania alla Fiera nazionale Didacta, dedicata al mondo della scuola, che si svolgerà a Misterbianco, nel Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub, dal 12 al 14 ottobre con la collaborazione della Regione Siciliana.

L’assessorato alle Politiche giovanili, guidato da Viviana Lombardo, parteciperà all’evento fieristico che coinvolge anche il mondo dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, con il progetto under 35 “Nict Nact”, avviato nei giorni scorsi a Catania in partenariato con l’Università e l’associazione Generazione Y grazie ai fondi ministeriali dell’avviso Anci “Fermenti in Comune”.

Una postazione attrezzata permetterà il confronto generazionale docenti discenti ed attività di apprendimento e divulgazione in ambito didattico con esperienze laboratoriali basate su nuove tecnologie, intelligenza artificiale, robotica, video, sempre con l’obiettivo di favorire interazioni e partecipazione attiva. Sarà inoltre possibile esplorare virtualmente la sede di Nict Nact, grazie all’utilizzo di occhiali per la realtà virtuale, e incontrare il team di esperti per discutere delle opportunità che il progetto presenta per lo sviluppo delle politiche giovanili e delle competenze lavorative del futuro.

L’Assessore Viviana Lombardo, promotrice dell’iniziativa, ha commentato: “Per una città come la nostra, desiderosa di diventare un polo tecnologico, siamo convinti che la partecipazione dei giovani di Nict Nact a Didacta, con dimostrazioni e laboratori incentrati sulla trasformazione digitale e sulle professioni del futuro, offra una nuova opportunità per connettere e promuovere il dialogo tra le diverse generazioni e per favorire lo sviluppo della città.”