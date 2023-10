Politiche Giovanili, successo della stand Nict Nact alla Fiera Didacta Sicilia

Un grande interesse ha suscitato lo stand di Nict Nact promosso dal Comune di Catania e dagli altri partner, dell’evento fieristico Didacta Sicilia, all’interno degli spazi Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub di Misterbianco.

La fiera è stata un’opportunità̀ per i giovani di presentare alcune delle tecnologie utilizzate nello spazio creativo della sede in piazza Matteotti, nei pressi della Questura di Catania; un polo tecnologico d’eccellenza per la creazione di competenze nei giovani attraverso laboratori creativi e spazi per la sperimentazione digitale, tra cui la cosiddetta realtà aumentata ovvero il Metaverso.

Le esperienze pratiche mostrate nello stand ai visitatori dai giovani di Generazione Y e alcuni studenti di Catania hanno raggiunto l’obiettivo di suscitare riflessioni sull’uso delle nuove tecnologie. Esperienze come quelle sperimentate con l’intelligenza artificiale generativa di Midjourney hanno permesso ai partecipanti di immaginare paesaggi immaginari creati con l’AI, che hanno fatto da sfondo per le foto ricordo. Inoltre, l’utilizzo del Lego Spike Prime ha permesso a un robot di risolvere un Cubo di Rubik in modo autonomo dopo una breve analisi. Grande curiosità ha suscitato anche iò Magician Lite, un braccio robotico in grado di utilizzare vari metodi di espansione per amplificare la libertà creativa dei partecipanti, così come dal visore Meta Quest Pro, capace di elaborare progetti in realtà aumentata o virtuale.

“Riteniamo fondamentale investire nelle nuove abilità e competenze dei giovani, in quanto le capacità lavorative del futuro costituiscono la base della crescita sia delle aziende che del tessuto territoriale -ha detto l’assessora comunale alle politiche giovanili Viviana Lombardo-. La sperimentazione, come quella che ho provato personalmente recandomi nello stand, apre nuovi scenari e prospettive anche su applicazioni utili al cittadino per conoscere il territorio. La partecipazione a Didacta -ha aggiunto l’assessora Lombardo-ha dimostrato come il principio fondamentale di Nict Nact, ovvero quello di apprendere attraverso l’esperienza, possa aumentare il potenziale delle innovazioni digitali per lo sviluppo delle competenze”.