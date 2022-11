Poliziotte aggredite a Catania, avviso orale per bengalese

Provvedimento di avviso orale, firmato dal questore di Catania nei confronti del bengalese di 28 anni che il primo novembre scorso ha aggredito due poliziotte che erano in servizio al corpo di guardia della Questura., sostenendo di volere interloquire con un poliziotto uomo. L’uomo ha colpito, immotivatamente, una delle due agenti in servizio che si erano avvicinate a lui per capire quali fossero le sue richieste: le ha sferrato pugni al volto e alla spalla che le causavano evidenti lesioni.

Il 28enne e’ stato bloccato da altri poliziotti e arrestato. Ieri l’autorita’ giudiziaria, a conclusione del giudizio per direttissima, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei suoi confronti, perche’ ritenuto “pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”, e’ stato emesso il decreto di trattenimento del Questore di Catania, in quanto richiedente protezione internazionale, e quindi condotto al Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta.

L’autore dell’aggressione ai danni della poliziotta, che in passato e’ risultato essere stato autore di reati simili, e’ stato anche sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale con cui e’ stato diffidato a tenere una condotta conforme alla Legge; in caso contrario, rischia di essere proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.