Premio Francese a Mario Barresi e Lucia Sgueglia

Sono Mario Barresi e Lucia Sgueglia i vincitori della XXIV edizione del Premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese, che torna nel 2022 dopo quasi due anni di assenza. La manifestazione non si è svolta nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19. La cerimonia di premiazione, condotta dalle giornaliste Rai del Tgr Sicilia Lidia Tilotta e Tiziana Martorana, si svolgerà lunedì 19 dicembre al Teatro Santa Cecilia di Palermo.

A Mario Barresi va il Premio Mario Francese. Al cronista del quotidiano La Sicilia viene riconosciuta la capacità di svelare le falsificazioni e i retroscena opachi della politica. Barresi segue Nello Scavo, vincitore del premio nel 2020. Lucia Sgueglia, inviata Rai in Ucraina, viene premiata per la sua capacità di raccontare senza retorica i drammi e le storie di uomini, donne e bambini travolti dalla guerra. Nel 2020 il premio Giuseppe Francese era andato a Tullio Filippone.

Le motivazioni del conferimento dei due premi saranno rese note durante la cerimonia. Ospite dell’edizione 2022 del Premio Francese sarà il magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Giovanni Falcone, che dialogherà col giornalista Felice Cavallaro sul tema “Il volto della mafia trent’anni dopo le stragi”. Lo stesso tema è stato oggetto del concorso cinematografico che rappresenta la sezione del Premio Mario e Giuseppe Francese riservata alle scuole. Sono quattro le scuole finaliste che concorrono per il premio: (in ordine alfabetico) Archimede (Messina) per il video La scelta, Benedetto Croce (Palermo) per il video Pizzo e merletti, D’Alessandro (Bagheria) per il video La ragazza del mare, Don Bosco Ranchibile (Palermo) per il video Schegge.

Uno tra questi sarà il lavoro premiato dalla Commissione, che è presieduta da Gaetano Savatteri e composta da Felice Cavallaro, Salvatore Cusimano, Silvia Francese, Roberto Gueli, Tiziana Martorana, Franco Nicastro, Nello Scavo e Lidia Tilotta. Durante la manifestazione sono previsti anche un momento musicale a cura della fondazione The Brass Group con l’esibizione della cantante Lucy Garsia, e la partecipazione dell’attrice Ester Pantano.