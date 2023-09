Presidente dell’Ars coinvolto in incidente a Milano

Il presidente dell’Assemblea della Regione Sicilia, Gaetano Galvagno, è rimasto coinvolto, con conseguenze non gravi, stamani in un incidente stradale a Milano, all’incrocio tra viale Marche e viale Zara, a bordo di un’auto finita fuori strada per evitare un’ambulanza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, l’uomo politico era a bordo della vettura con un’altra persona (rimasta ferita ma sempre in modo lieve) quando ha sterzato improvvisamente per evitare un’ambulanza che stava sopraggiungendo a sirene attivate. E’ stato portato all’ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato in condizioni non gravi.

“A parte qualche punto di sutura e alcuni dolori intercostali, sto bene! È grazie alle cinture allacciate se io ed un mio amico possiamo raccontare dell’incidente avuto stamattina a Milano. Ringrazio e tranquillizzo tutti coloro i quali in queste ore mi stanno dimostrando con messaggi e telefonate il proprio affetto”. A scriverlo il presidente dell’Assemblea della Regione Sicilia, Gaetano Galvagno.

“Nelle prossime ore tornerò in Sicilia e in settimana conto di riprendere il mio lavoro all’Ars. Ringrazio le Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso, i medici, gli infermieri e quanti si sono prodigati a prestarci immediatamente soccorso. Spesso pensiamo che certe cose accadano sempre agli altri ma, purtroppo, non è così. La prudenza, quando si è alla guida di un veicolo, non è mai troppa”.