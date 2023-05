Prima l’Italia, “siamo il primo partito in provincia di Catania”

”Con i dati ormai consolidati, possiamo affermare che con le due liste messe in campo, Prima l’Italia e il Quadrifoglio, il nostro partito è abbondantemente il primo in provincia di Catania”. Lo affermano, in una nota congiunta, la deputata nazionale, Valeria Sudano, e Regionale, Luca Sammartino, della Lega sulla Comunali nel capoluogo etneo e in provincia.

“Quattro sindaci eletti, decine di consiglieri comunali – aggiungono i due esponente della Lega – con percentuali nettamente superiori alle due cifre in tutti i comuni chiamati al voto. Un risultato arrivato grazie al grande sforzo di un gruppo umano e politico che condivide un modo di fare politica legato alla presenza costante, all’ascolto e al confronto. Un impegno che oggi ci vede protagonisti nel Parlamento nazionale e nel governo regionale con l’obiettivo di trovare le soluzioni più idonee a creare le condizioni per lo sviluppo della nostra meravigliosa terra di Sicilia”.

“Gli elettori della nostra provincia – osservano Sudano e Sammartino – hanno voluto premiare questo impegno, riconoscendo la credibilità e le capacità delle candidate e dei candidati messi in campo e il loro quotidiano e incessante lavoro nei territori. Siamo consapevoli che l’unico modo per ringraziare i cittadini per questa grande attestazione di fiducia è quello di lavorare già da oggi per garantire il buon governo delle nostre città e dei nostri paesi”.