Principio d’incendio su nave cargo al porto di Catania

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, questa mattina, per un principio di incendio che si è sviluppato all’interno di un locale batterie a bordo della nave carg o “Eco Mediterranea”, ormeggiata al molo 32 del Porto di Catania. Dopo la richiesta di soccorso ricevuta dalla Capitaneria di Porto, sono i nizialmente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Portuale e sono state inviate due ulteriori squadre dal Distaccamento Sud e dal la Sede Centrale del Comando Provinciale. Il locale interessato dall’i ncendio è stato messo in sicurezza ed una squadra é rimasta a presidio della nave. Non si hanno notizie di persone ferite o intossicate dal fumo. Sono in corso di accertamento le cause.