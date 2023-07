Prostituzione a Catania, scattano i sequestrati degli immobili

Sono in tutto, tre domenicane, un’argentina e una catanese sono state denunciate da agenti della Squadra mobile della questura di Catania per esercizio di casa di prostituzione e favoreggiamento della prostituzione. Su richiesta della procura distrettuale, il gip ha disposto anche il sequestro degli immobili in quanto all’interno veniva esercitata la prostituzione.

Nel corso dell’indagine, avviata nel mese di luglio 2022, e’ stato appurato che negli immobili, il cui prezzo di mercato complessivo ammonta a 349 mila euro, e’ stata registrata una notevole affluenza di clientela maschile, in quanto adibiti all’esercizio abituale della prostituzione indoor ed itinerante di matrice straniera.

Emersi anche elementi che dimostrerebbero come il proprietario sarebbe stato non soltanto consapevole dell’attivita’ di meretricio esercitata nei richiamati appartamenti, ma ne ne avrebbe, altresi’, tratto un profitto.