Pulizia e sicurezza a Largo Rosolino Pilo a Catania

Piazze come quella di Largo Rosolino Pilo si recuperano con una programmazione a breve e medio periodo. Interventi che prevedono lavori di manutenzione duraturi per restituirla ai residenti ed ai commercianti della zona. “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di abitanti delle palazzine circostanti che lamentano schiamazzi notturni, atti vandalici e microcriminalità- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- già a tarda sera la piazza diventa terra di nessuno e il mattino seguente lo spettacolo che si presenta ai residenti è sconcertante: spazzatura e montagne di bottiglie di birra vuote sparse ovunque. Un’area che dovrebbe essere uno dei più importanti punti di ritrovo del nostro territorio, in realtà è ridotta ad una enorme pattumiera”.

Da qui l’appello a Palazzo degli Elefanti per adoperarsi al recupero di Largo Rosolino Pilo evitando che il sito resti ancora una enorme incompiuta. “Molti residenti mi hanno segnalato anche carenze che riguardano il piano del traffico intorno alla piazza- continua Ferrara- visto che Largo Rosolino Pilo è uno snodo viario fondamentale per tutto il quartiere anche per la presenza dell’istituto superiore “Cutelli” nelle vicinanze. Occorre, quindi, un tavolo tecnico con gli esperti comunali per trovare soluzioni percorribili, già prima dell’apertura delle scuole, e poi garantirne la vigilanza delle forze dell’ordine la sera perché i cittadini poco o nulla possono fare contro l’inciviltà di qualcuno”.