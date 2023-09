Pulizia tombini e sistema deflusso acque piovane nel III municipio di Catania

Con l’arrivo di settembre, il rischio di piogge torrenziali si fa sempre più evidente. In questi giorni la presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato ha raccolto le richieste di molti residenti del III municipio che sottolineano come tanti tombini restino ancora otturati dai rifiuti e dalla cenere vulcanica. Si tratta di un grosso problema, già messo in evidenza con il temporale di fine agosto, che rischia di provocare allagamenti e disagi lungo la circonvallazione, il Tondo Gioeni, il viale Vittorio Veneto, via Caronda e in molte altre zone del III municipio.

“Borgo-Sanzio” ogni giorno è attraversata da migliaia di pendolari ed il traffico è destinato ad aumentare ulteriormente a metà settembre con l’inizio dell’anno scolastico. In questo contesto avere un sistema per il deflusso delle acque piovane perfettamente funzionante è fondamentale per avere un municipio più vivibile e sicuro. Abbiamo accolto con favore le iniziative intraprese dal sindaco Trantino, per ripulire le strade dalla cenere vulcanica e siamo sicuri che, anche in questo caso, si adopererà immediatamente per garantire così la sicurezza dei catanesi.