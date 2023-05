Punta pistola contro poliziotti, arrestato

La notte scorsa a Catania la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni originario di Paternò sorpreso in stato di alterazione psicofisica in possesso di una pistola con quattro colpi nel caricatore, un colpo in canna e il cane armato nella zona del Castello Ursino.

Individuato nei pressi di via Garibaldi, è stato disarmato e bloccato al termine di una colluttazione dopo che ha puntato l’arma in direzione degli agenti, minacciando di fare fuoco e pronunciando frasi sconnesse e prive di senso logico.

L’uomo è stato identificato come un assuntore di sostanze stupefacenti. L’arma, una Beretta calibro 7,65 era detenuta illegalmente Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza dell’arma e se sia stata utilizzata per commettere altri reati. L’uomo è stato condotto in ospedale per verificare il suo stato psicofisico e poi è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.