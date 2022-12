Pusher con droga in vendita a prezzi di saldo, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza un catanese di 25 anni per detenzione di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo i militari dell’Arma, nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno dello smercio di droga disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno avviato il monitoraggio dei movimenti del giovane,

recandosi presso la sua abitazione di viale Moncada con l’intento di effettuare una perquisizione.

Nella circostanza, sin da subito gli operanti hanno notato il forte stato d’agitazione del ragazzo, probabilmente dovuto al fatto che in casa fosse nascosto qualcosa di illecito. Ed in effetti, all’esito delle ricerche, i Carabinieri hanno trovato, in una borsa termica riposta nella sua camera da letto, diverse tipologie di sostanze stupefacenti nonché un vero e proprio “kit dello spacciatore”.

In particolare, infatti, sono stati recuperati circa 165 gr. di marijuana, in parte già suddivisi in 31 dosi, un barattolo con circa 16 gr. di crack, una bustina di plastica con circa 10 gr. di cocaina, nonché 2 bilancini di precisione, 4 radio ricetrasmittenti per le comunicazioni vedetta-pusher e, soprattutto, un prezziario della droga.

Proprio quest’ultimo manoscritto ha destato la curiosità dei militari poiché, con dovizia di particolari, era ben specificato il singolo costo della droga in base al peso, oltre che una sorta di offerta promozionale per gli assuntori <<… Tutto a 50€ (… gr.) Buoni prodotti …>>.

Il 25enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari.