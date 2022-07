Raffica di multe per chi getta rifiuti in strada: quasi 6.000 in meno di 7 mesi

Una ventina di verbali di contravvenzione per conferimento in strada di rifiuti non conforme alle regole della differenziata “porta a porta” sono state elevate, in poche ore, da agenti e ispettori del reparto ambientale della Polizia Locale, che in mattinata hanno passato a setaccio, tra le altre, le zone di Nesima, Cibali e Borgo, dove ancora si registra la presenza di micro-discariche. Tra questi un uomo alla guida di un mezzo con scritte aziendali, sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione, sorpreso in via Pacinotti da personale della polizia municipale, mentre gettava sulla pubblica via un grande sacco contenente spazzatura indifferenziata.

Il mezzo è stato sequestrato e il conducente multato con tre verbali per un ammontare di circa mille euro.

“Come da 8 mesi a questa parte -ha commentato l’assessore all’ecologia Andrea Barresi, continua l’attività di controllo della polizia locale per contrastare e reprimere l’abbandono dei rifiuti in città, un lavoro complesso e difficile anche perché il territorio di Catania è particolarmente vasto, ma con il lavoro che stiamo svolgendo riusciremo ad avere ottimi risultati. Ringrazio -ha concluso Barresi- gli operatori ecologici che senza risparmiarsi raccolgono ancora indifferenziata lasciata per terra da incivili e la polizia locale che senza sosta sta operando in città e ovviamente tutti i cittadini che stanno differenziando i rifiuti correttamente, un dato che per fortuna ogni giorno si accresce e nei prossimi giorni forniremo i primi dati di questa nuovo rivoluzionario passaggio vero il sistema di raccolta”.

In dettaglio, nello svolgimento dell’attività istituzionale di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, il Personale della Polizia Locale di Catania, solo nel primo semestre dell’anno in corso, ha elevato 5.491 verbali così suddivisi: n. 2.973 verbali per conferimento di RSU fuori orario da parte di residenti; n. 1.720 verbali per conferimento di RSU da parte di utenti residenti in altri Comuni (migrazione di rifiuti); n. 798 verbali tramite l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza. A questi vanno aggiunti circa 400 di questi primi giorni di luglio.

La maggior parte dei verbali è stata contestata direttamente al trasgressore, colto in flagranza da Personale della Polizia Locale appostato in abiti civili vari luoghi oggetto di abbandono di rifiuti.

I siti principali oggetto dei servizi di controllo svolti dalla Polizia Municipale finora sono stati i seguenti:

– Lotto Nord: Via Don Minzoni, Via Luisella, Via Allegria, Via Berletta e Largo Lilibeo;

– Lotto Centro: Via Palazzotto, Via Caronda, Piazza Cavour, Via S. Nicolò al Borgo, Via Fava, Via Timmonieri, Via Ercole Patti, Via Pacinotti, Via Lavaggi, Via Renato Fucini, Via Maria Gianni, Via Velletri, Via De Caro, Via Picanello, Piazza Duca di Camastra, Via Acireale, Via Pittoresca, Largo Bordighera, Via Duca degli Abruzzi, Piazza S. M. della Guardia, Via Teseo, Via Argo, Via del Roveto, Via Acicastello, Via Borgese, Via Ota e Via Benedetto Croce;

– Lotto Sud: Viale Moncada, Viale Bummacaro, Viale S. Teodoro, Stradale Cravona, Via degli Olmi, Via degli Agrumi, Via Pulacara, Via dei Sanguinelli, Via Melilli, Via Crocifisso, Stradale S. Giorgio, Via Vincenzo Zaccà, Via Fossa della Creta, Via Missori, Via Calliope, Via Acquicella e Via Aurora.