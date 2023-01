Randazzo: elevate sanzioni per 350.000 euro

I funzionari ADM dell’Ufficio dei Monopoli sezione operativa di Catania, in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri di Randazzo e con i funzionari del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro territoriale, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di giochi e scommesse sportive online, hanno rinvenuto, presso un circolo privato, 7 personal computer, utilizzati dagli avventori per i giochi da casinò online disponibili su piattaforme estere, non rispondenti alle caratteristiche degli apparecchi autorizzati dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Per tutte le apparecchiature elettroniche è scattato il sequestro amministrativo e l’applicazione di sanzioni per 350.000 euro.