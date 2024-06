Razza (FDI), “seicento milioni a sostegno delle imprese”

‘Seicento milioni di euro di investimenti a sostegno delle imprese nell’ambito del Piano Mattei. Si tratta di un impegno straordinario del governo Meloni che fa compiere al progetto italiano un significativo passo in avanti. È la strada annunciata per ridare centralità al Mediterraneo, una strada che consentirà anche al sistema produttivo siciliano di rafforzarsi e garantire alla nostra Isola una centralità non soltanto geografica, ma anche e soprattutto economica”.

Lo ha dichiarato il neo eletto eurodeputato del gruppo FdI-Ecr, Ruggero Razza, commentando il decreto approvato ieri dal CdM. ”Si tratta – ha aggiunto Razza – di un doppio intervento di finanziamento: 200 milioni per il c.d. ”Plafond Africa” affidato a Simest (con vincolo minimo del 20% alle imprese meridionali) e oltre 400 milioni per finanziamenti agevolati concedibili da Cassa Depositi e Prestiti. Le risorse potranno essere utilizzate per rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi e commerciali”.

Secondo l’eurodeputato siciliano ”con questo provvedimento si apre una discussione che auspicabilmente dovrà coinvolgere le istituzioni comunitarie, perché dall’Italia arriva un messaggio chiaro verso la centralità del bacino euro-afro-asiatico che dimostra una attenzione senza precedenti verso il Sud del mondo. Fatti evidenti, contro le chiacchiere asfissianti di chi parla di solidarietà e non si accorge dello sfruttamento finora imposto all’Africa”.