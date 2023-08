Riapertura Aeroporto Catania: Carrà e Sudano, “traguardo fondamentale per la nostra isola”

”L’ordinanza dell’Enac firmata dal direttore aeroportuale della Sicilia Orientale, che consente la riapertura dell’aeroporto di Fontarossa a Catania è una buona notizia. Per il territorio, per tutta la Sicilia, per i turisti che hanno patito disservizi. Un grazie, sentito, al ministro dei trasporti Matteo Salvini e per l’impegno profuso per la nostra isola, e per tutte le altre istituzioni coinvolte, dal ministro della Difesa all’Enac che si sono spese per arrivare ad un traguardo fondamentale per la nostra isola nel minor tempo possibile”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano.