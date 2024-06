Rifiuti, fondi per sostenere anche Catania

Sottoscritto, nell’ambito del GreenMed Expo&Symposium, in corso alla Mostra d’Oltremare, il Patto di Napoli per il Sud, un progetto, ideato dal Conai e sostenuto dal ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica e da Anci, che prevede lo stanziamento di fondi per sostenere le 7 Città metropolitane del Sud: Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Catania, nel miglioramento delle loro performance in fatto di raccolta e avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi.

“Questa quinta edizione – così Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione – conferma l’attenzione della Campania e del Sud nel mettere in campo tutte le leve possibili per una crescita in chiave sostenibile. Abbiamo avuto grande riscontro da parte delle aziende, degli enti, del tessuto associativo e professionale campano. Siamo pronti a fare il salto in avanti e a diventare evento di riferimento per il Sud che intende interpretare in chiave green il proprio futuro”.

“Lavorare con le realtà territoriali del Mezzogiorno per aiutarle a migliorare i loro risultati di raccolta differenziata può significare un miglioramento dei tassi di intercettazione dei rifiuti di imballaggio, e del loro riciclo, a livello nazionale – commenta Ignazio Capuano, presidente Conai -. L’Europa ci mette di fronte a obiettivi sempre più sfidanti, ma è soprattutto il Pianeta a chiederci un impegno serio e concreto per migliorare ulteriormente i nostri risultati di circolarità: tutelarne le risorse è diventato urgente ed essenziale”.