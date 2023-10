Rifiuti: giunta di Catania aumenta attività nel territorio

Svolta nel servizio raccolta rifiuti nel lotto centro a Catania, quello che per tante ragioni connesse alla densità delle attività commerciali presenti e della frequentazione dei pendolari e dei visitatori, presenta le maggiori criticità. La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino su proposta dell’assessore all’ambiente e ai rifiuti Salvo Tomarchio ha infatti adottato la variante al capitolato d’appalto settennale avviato dal Consorzio Gema quindici mesi addietro, con una manovra che aumenta di molto le attività sul territorio cittadino e che non comporta modifiche sostanziali alla struttura del contratto, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione e dei cittadini.

In sintesi, si è riusciti a recuperare somme rilevanti dalle prestazioni fino a oggi offerte, reinvestendo su maggiori servizi nel lotto centro per fronteggiare le tante criticità dovute alla struttura stessa della porzione cittadina. In questo modo, altro fatto di portata straordinaria, potranno essere impiegati a tempo indeterminato tutti (oltre un centinaio) gli operatori temporanei del bacino prefettizio da destinare soprattutto allo spazzamento e ai servizi di prossimità, risolvendo definitivamente l’annosa questione del loro precariato che si trascina da quasi un decennio.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo che abbiamo inseguito fin dal primo giorno del nostro insediamento -ha detto Trantino-. Ci siamo concentrati con rigore e serietà sul voler ordinare e migliorare il servizio di raccolta rifiuti, studiandone le criticità e ricercando le possibili soluzioni anche grazie all’ascolto delle associazioni di categoria, del volontariato e del terzo settore”.