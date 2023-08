Rifiuti, Minardo: Governo acceleri su poteri speciali a Schifani

“La posizione del Presidente Schifani in tema di termovalorizzatori è assolutamente di buonsenso e va supportata con la massima convergenza politica. Adesso tocca al Governo nazionale accelerare sul conferimento di poteri speciali al governatore per la costruzione degli impianti” lo dice il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera Nino Minardo commentando le dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana in tema di tema di termovalorizzatori. “A Schifani – continua Minardo – vanno dati gli stessi poteri speciali che sono stati conferiti per il sindaco di Roma Gualtieri che dopo averli ottenuti ad aprile a giorni potrebbe pubblicare il bando per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore destinato ad aiutare la Capitale a uscire dall’emergenza rifiuti”.

“Per la Sicilia i termovalorizzatori sono indispensabili per uscire dal cappio delle discariche sature, inquinanti e pericolose”conclude il parlamentare.