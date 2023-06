Rifiuti, piccole e grandi discariche ancora rimosse dagli operatori

Una costante azione di rimozione delle discariche di rifiuti create in città da cittadini che non rispettano il calendario e le regole della raccolta differenziata, è in corso a Catania per volere del Comune con il supporto degli operatori del Consorzio Gema.

Nel mirino, la pessima abitudine di residenti di lasciare davanti al proprio stabile rifiuti in maniera non conforme, passibile di verbale di contravvenzione. Tra questi un super condominio di via Fava dove, purtroppo, nonostante le sanzioni irrogate, resiste ancora una parte di cittadini che non si cura di rispettare le regole. Numerosi sacchetti di spazzatura sono stati rimossi e al contempo intensificati i controlli delle guardie ambientali e della polizia locale per sanzionare i più recalcitranti.

A San Cristoforo, invece, nei pressi di via Moncada e via Toledo due grandi discariche sono state eliminate utilizzando mezzi meccanici e personale che hanno dovuto lavorare parecchie ore, con dispendio di energie e risorse.

L’Amministrazione Comunale con in testa il sindaco Trantino, raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole, di depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, perché senza la collaborazione di ogni singolo utente, viene vanificato ogni sforzo per migliorare la pulizia della città e aumentare i livelli di differenziata.