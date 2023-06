Rinvenuto corpo senza vita alla scogliera di Catania

Il nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, hanno recuperato il corpo senza vita di un bagnante, ancora non identificato, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni. Il corpo galleggiava nella zona della scogliera accanto al lido Bellatrix. Sarà trasferito con un gommone nel Capitaneria di porto a disposizione della Guardia costiera che avvierà le indagini per l’identificazione e accettare le cause del decesso. La salma, su disposizione della Procura, sarà portata in un obitorio.