Rogo in un ex campo rom

I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro, per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza della struttura, di un incendio divampato nella tarda serata di ieri un edificio in disuso di via Acquicella a Catania, ex sede di un campo rom non autorizzato.

Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di rifiuti e materiali di risulta. Nella struttura, diventato rifugio di senza tetto, i pompieri hanno trovato e spostato diverse bottiglie di gas Gpl, che rischiavano di esplodere.

Non risultano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto, oltre a diverse autobotti, si sono avvicendate anche le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti Catania Sud, Catania Nord, Paternò e Acireale. Sul posto, per gli accertamenti di competenza, presente personale della Polizia locale e ambientale.