Rosanna Natoli al CSM

Il Parlamento in seduta comune ha eletto nove membri laici su dieci del Consiglio superiore della magistratura Sono stati eletti Isabella Bertolini (FdI), Daniela Bianchini (FdI), Rosanna Natoli (FdI), Claudia Eccher (Lega), Fabio Pinelli (Lega), Enrico Aimi (FI), Roberto Romboli (PD), Michele Papa (M5S), Ernesto Carbone (Terzo Polo). Felice Giuffrè, non ce l’ha fatta, Un secondo scrutinio per l’elezione del decimo componente si svolgerà martedì 24 gennaio. Natoli è stata designata da Renato Schifani quale componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione.