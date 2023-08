Sac: aggiornamento situazione in aeroporto

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, nella giornata di oggi, è stato completato l’allestimento del nuovo Terminal provvisorio che la Sac ha approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B. La struttura di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo.

Non appena concluse queste operazioni, come già anticipato, il Terminal sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze.