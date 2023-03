Sagf, soccorso pulmann con 50 polacchi

Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) in azione sull’Etna, nel week-end, per soccorrere i 50 passeggeri di un pullman rimasto bloccato a 1.500 metri d’altitudine a causa delle forti nevicate. A dare l’allarme è stato il Comando della polizia locale di Nicolosi, che ha contattato la sala operativa della guardia di finanza di Catania. A bordo del pullman c’erano anziani turisti di nazionalità polacca: il mezzo era rimasto bloccato, nonostante le catene da neve, sulla strada provinciale 92, nei pressi di monte Giacca, sopra Piano Bottara, nella zona di Belpasso. Sul posto si è recata una pattuglia del Sagf che ha fatto la spola tra l’autobus e la prima area di accoglienza della zona a Piano Bottara per mettere in sicurezza i turisti. La comitiva ha poi ripreso il viaggio verso Catania dopo il miglioramento delle condizioni meteo, mentre i finanzieri hanno soccorso una famiglia rimasta impantanata nella neve con il proprio furgone nella zona del Rifugio Sapienza.