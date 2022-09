Sangue blu: smantellato il clan Santapaola-Ercolano

Duro colpo alla mafia catanese, dove questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Catania coordinati alla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro hanno eseguito oltre trenta arresti nelle provincie di Catania, Prato, L’Aquila, Enna, Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino.

Gli indagati raggiunti dal provvedimento, sono accusati di “associazione di tipo mafioso e concorso esterno”, “estorsione”, “traffico di sostanze stupefacenti”, “detenzione illegale di armi e munizioni” e “concorso in trasferimento fraudolento di valori”, reati aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione “Sangue blu” scattata stamattina, avrebbe permesso di eseguire anche l’arresto dell’attuale “responsabile provinciale” della famiglia mafiosa “Santapaola – Ercolano”. Dall’indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti ad usura e l’intestazione fittizia di attività economiche.

I proventi delle attività illecite venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività imprenditoriali infiltrando il tessuto economico catanese. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.