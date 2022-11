Sbarcati a Catania i migranti su Humanity 1 e Geo Barents

Si è conclusa soltanto a tarda notte l’odissea dei 247 naufraghi che da giorni si trovavano a bordo delle navi ong Humanity1 e Geo Barents ormeggiate al porto di Catania in attesa, da parte delle autorità italiane, del via libera allo sbarco. Il nulla osta è giunto al termine di un’altra giornata di braccio di ferro tra gli equipaggi delle navi e il Governo, dopo che le ispezioni dei medici dell’Usmaf e dell’asl etnea hanno constatato la difficile situazione psico-fisica dei migranti a bordo delle navi.

Il loro stato di salute era di fatto incompatibile con la permanenza a bordo, e dunque sono stati fatti scendere. Domenica scorsa il governo aveva autorizzato uno sbarco parziale consentendo ai soggetti ritenuti “fragili” di lasciare le navi. Un’autorizzazione che non era arrivata per tutti gli altri. Grande gioia e pianti d’esultanza sul molo per la fine di un vero e proprio incubo. Da due giorni i migranti dal ponte delle navi esibivano cartelloni con richieste di aiuto e intonavano in coro la richiesta di potere sbarcare. Il malcontento aveva persino portato due migranti a gettarsi in mare, venendo soccorsi sul molo.

Sulla banchina nei giorni scorsi in decine tra attivisti, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini hanno manifestato per chiedere lo sbarco dei naufraghi. Tanta la felicità anche tra di loro al momento della notizia del via lobera allo sbarco. “Torneremo subito in mare a salvare vite”, ha annunciato il capo delegazione Juan Matias Gil.