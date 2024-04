Scippo’ una donna, arrestato 39enne

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un arresto in base a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di un 39enneper tentata rapina e lesioni aggravate commessi il 17 febbraio scorso.

Le indagini avrebbero permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del 39enne in un episodio di tentata rapina commesso nel centro cittadino. Il provvedimento restrittivo e’ frutto degli esiti di un’attivita’ di indagine scaturita dai fatti accaduti il pomeriggio del 17 febbraio scorso in via Pacini, dove una donna, in compagnia del compagno e di una coppia di amici, era stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che, nel tentativo di strapparle la borsa che teneva a tracolla, l’aveva fatta cadere a terra.

A seguito della violenza subita e del forte impatto con l’asfalto, la donna era stata condotta in ambulanza in ospedale dal qual eera stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 30 giorni di guarigione. Le indagini svolte sfruttando l’acquisizione e la successiva analisi di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di individuare il mezzo utilizzato (uno scooter) per compiere il reato, poi rinvenuto nelle pertinenze dell’appartamento dell’indagato e di risalire all’identita’ dell’autore che, pero’, nonostante fosse stato ricercato, non era stato rintracciato.

Il gip ha quindi disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il 39enne, dopo le formalita’ di rito, e’ stato tradotto nella locale casa circondariale di ”Piazza Lanza”.