Scontri ultras Acireale e Paternò, 24 daspo

Sono 24 gli ultras delle tifoserie dell’Acireale e del Paternò Calcio raggiunti da provvedimenti Daspo emessi dal questore Gabriella Ioppolo su proposta della Divisione Anticrimine della Questura. Con l’ausilio del personale della Questura di Catania, dei commissariati di Acireale e Adrano e del Comando Stazione Carabinieri di Paternò (CT), si è giunti all’identità degli autori delle azioni violente. I poliziotti della Digos hanno individuato i responsabili del violento scontro verificatosi, lo scorso 5 dicembre 2021, all’interno delle corsie di pre-imbarco dei traghetti presso la Rada San Francesco. I supporters di entrambe le tifoserie, in transito da Messina e diretti, rispettivamente, a Vallo della Lucania (SA) e ad Aversa (CE) per due distinti incontri di calcio, giunti in prossimità dell’imbarco a bordo di mezzi propri, non hanno esitato ad aggredirsi.