Scosse di terremoto nel catanese

Tre scosse di terremoto sono state avvertite nella notte in Sicilia. Secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa, di magnitudo 3,6, e’ avvenuta alle 00:17 nell’area nord-orientale della regione, a 8 chilometri di distanza da Maniace, un comune del parco dei Nebrodi, in provincia di Catania, a 37 chilometri di profondita’.

A questa prima scossa ne sono seguite due di minore intensita’: una ad Acireale di magnitudo 3,2 alle 3:22, e una di magnitudo 2,5 alle 3:26 a Santa Venerina, altra localita’ situata in provincia di Catania. Secondo quanto si apprende, non si registrano danni materiali, vittime e feriti a causa delle tre scosse che, tuttavia, sono state chiaramente avvertite dalla popolazione locale, come si legge in diversi profili social di abitanti della zona.