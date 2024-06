Momenti di apprensione, a Catania, per un ragazzo di 16 anni caduto dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il minorenne si era diretto lungo la scogliera per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Una volta soccorso, è stato trasportato al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso, a causa di un politrauma.