Sergio Parisi, “futuro assessore per la terza volta con tre sindaci diversi”

Sergio Parisi intervistato da Natale Bruno per Telecolor, per la Terza volta futuro assessore comunale con tre sindaci diversi, sottolinea che non è dispiaciuto affatto sulla sua mancata candidatura a Sindaco di Catania: “Considerato come sono andate le cose, considerato anche il gioco di squadra che si è fatto, e quindi anch’io ho partecipato a questo gioco di squadra, e da soldato ovviamente, ho rispettato quelle che sono state le decisioni del partito, e dico francamente di essere comunque molto soddisfatto, con ogni probabilità tornerò a fare l’assessore per la terza volta”.

“Sono veramente contento – ha detto Parisi – sono certo che con Enrico Trentino si potrà portare avanti nel programma un progetto per il rilancio della città spero di poter ricoprire le stesse deleghe che avevo io con la giunta Pogliese, una sorta di continuità come assessorato allo sport, ma anche la delega importante come per quella sui fondi comunitari, dove siamo riusciti ad impegnare diverse risorse sui fondi comunitari, tanti progetti che sono partiti e sono in corso, quindi sicuramente un bel segnale”.