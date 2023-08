Servizi sociali, Bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2023

L’Amministrazione Comunale di Catania informa i cittadini che la Regione Siciliana ha stabilito criteri e priorità per l’erogazione di un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2023.

Il bonus è destinato ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà parentale che siano in possesso dei seguenti requisiti:

· cittadinanza italiana o comunitaria;

· residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione;

· Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

· Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro.

La domanda per il bonus va presentata esclusivamente tramite la piattaforma Catania semplice, accessibile al seguente link tramite SPID:

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-sociali/ss-bonus-figlio

La domanda va presentata entro i seguenti termini:

· per i bambini nati nel I semestre: entro il 15 settembre 2023;

· per i bambini nati nel II semestre: entro il 27 ottobre 2023 per i nati dal 1 luglio al 30 settembre 2023; entro il 26 gennaio 2024 per i nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023.

La domanda va corredata dei seguenti documenti:

· fotocopia documento di riconoscimento dell’istante, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;

· Attestato indicatore ISEE rilasciato dagli uffici abilitati secondo la normativa vigente, in corso di validità;

· In caso di richiedente extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

· Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.