Servizi Sociali: disponibile l’elenco dei beneficiari della carta acquisti solidale

L’Amministrazione Comunale di Catania ha avuto accesso all’elenco dei beneficiari della carta acquisti solidale, un contributo economico erogato dallo Stato a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. .A questo link sono disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti: https://www.comune.catania.it/informazioni/news/politiche-sociali/politiche-sociali-2023-news/default.aspx?news=88094

Per poter accedere al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Catania, avere un ISEE ordinario in corso di validità non superiore ai 15.000 euro annui e appartenere a un nucleo familiare composto da almeno tre componenti.

Gli interessati possono consultare l’elenco dei beneficiari presso i municipi circoscrizionali

I beneficiari che non sono già in possesso della carta acquisti solidale potranno ritirarla presso gli uffici postali abilitati, previa esibizione di un documento di identità e del codice fiscale.

La carta acquisti solidale può essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, di beni di prima necessità e di servizi essenziali.

Il contributo economico non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e superalcolici, tabacco, prodotti di lusso, servizi non essenziali.

La carta acquisti solidale deve essere utilizzata entro il 15 settembre 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Catania ai seguenti numeri:

· 095 7422691

· 095 7422656