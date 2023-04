Si è consegnato alla Polizia l’uomo barricato in casa

Si chiama Concetto Trippa l’uomo 33enne che si era barricato in casa al 12esimo piano di un palazzo del quartiere di Librino, si e’ arreso e si e’ consegnato alla polizia, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola. A convincerlo e’ stato un poliziotto mediatore psicologo, dell’unita’ speciale giunto a Catania da Palermo. “Vogliono uccidermi e mi hanno dato del cibo sigillato con veleno per topi”: afferma il 33enne in un video pubblicato sui social mentre era asserragliato nel suo appartamento del rione Librino. Mentre parla in stretto dialetto, a torso nudo, l’uomo passeggia nell’abitazione. Gli agenti, hanno successivamente trovato e sequestrato nella casa la pistola utilizzata dall’uomo.