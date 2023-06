I militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno soccorso una turista in difficoltà sull’Etna. La turista britannica, nel corso di un’escursione insieme al marito presso i “Crateri Barbagallo”, a quota 2650 metri in territorio del comune di Nicolosi, mentre percorreva il sentiero di base, si è infortunata in maniera tale da non riuscire a proseguire. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle hanno prontamente raggiunto la donna, hanno constatato che la stessa presentava una sospetta frattura alla caviglia. La signora è stata successivamente condotta presso la Guardia Medica del Rifugio Sapienza, dove il personale sanitario in servizio, valutatene le condizioni, ne ha disposto il trasferimento in ambulanza all’ Ospedale di Acireale.