Bagnino in servizio al lido dell’ Aeronautica Militare alla Plaia di Catania ha avvistato in mare tre giovani in difficoltà in prossimità della spiaggia libera adiacente lo stabilimento.

Uno di loro, non in grado di ritornare a riva a causa del mare agitato, è stato soccorso da tre sottufficiali dell’ Aeronautica Militare in forza presso il comando aeroporto di Sigonella.

I militari, dotati di attrezzature di salvataggio, hanno prontamente soccorso il giovane in difficoltà, riportandolo a riva.