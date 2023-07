Sparatoria a Nesima, l’indagato non risponde al gip

Si sarebbe avvalso della facolta’ di non rispondere, Giovanni Di Benedetto, l’uomo di 27 anni, indagato per la sparatoria avvenuta venerdi’ scorso in un’abitazione nel quartiere Nesima a Catania.

L’indagato, davanti al gip Annamaria Cristaldi per l’interrogatorio di garanzia, avrebbe ammesso di essere stato presente, ma di non sapere nulla della sparatoria nel corso della quale un italiano e un albanese sono rimasti ferito.

A perdere la vita, l’albanese, in seguito alle ferite riportate. Il gip si e’ riservato la decisione sulla convalida dell’arresto.