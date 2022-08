Sparatoria dopo colluttazione a Catania, un ferito

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta dopo il ferimento di un uomo con un colpo di pistola a seguito, secondo una prima ricostruzione, di una colluttazione tra due “gruppi contrapposti” avvenuta in via Palermo. Da una prima ricostruzione, uno scooter avrebbe fermato un’auto sulla quale c’erano tre giovani e avrebbero dato vita a una rissa. Quando i tre sono andati via, uno dei motociclisti ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo uno dei passeggeri. Sull’episodio indagano i carabinieri che non escludono alcun movente, anche se sembra poco credibile la pista della criminalità organizzata.