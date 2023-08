Stadio, pubblicato nuovo bando di gara per assegnare gestione

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio sito e sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di gara, dopo che il primo è andato deserto, per la gestione triennale con possibilità di rinnovo per un altro triennio, dello stadio comunale Angelo Massimino di Cibali. Entro il prossimo 11 settembre dovranno essere inviate le eventuali offerte per partecipare alla procedura di assegnazione con evidenza pubblica dell’impianto. A eccezione della durata della gestione che nel primo bando era di durata decennale con possibilità di rinnovo per un altro decennio, i contenuti della proposta sono rimasti sostanzialmente inalterati.