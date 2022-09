Start Cup Catania, sei progetti ammessi alla seconda fase della business plan competition

I team che propongono le idee imprenditoriali denominate “Ustep SB srl”, “Shine-library.com”, “POM ERA”, “Alpha Food”, “Fooduro” e “Arianna Healthcare” sono stati ammessi alla seconda fase della Start Cup Catania 2022, la business plan competition per innovativi progetti d’impresa, promossa dall’Ateneo catanese in collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Catania e con Vertis SGR SpA, Coach&Play Srl, Free Mind Foundry Srl, Orangelab Srl, ANCE Catania, Federmanager Sicilia Orientale e Crédit Agricole Italia.

Lo ha stabilito il Comitato tecnico-scientifico della Start Cup Catania composto dai docenti universitari Rosario Faraci (presidente), Gaetano Palumbo e Rosa Palmeri e dai rappresentanti dei partner dell’iniziativa, valutando le istanze di partecipazione pervenute entro il 17 settembre scorso, termine di scadenza previsto dal bando, e stilando una graduatoria selettiva.

I componenti dei team che hanno superato la prima fase avranno adesso la possibilità di partecipare al percorso di assistenza alla predisposizione del business plan relativo all’idea imprenditoriale proposta che si svolgerà con la collaborazione dei professionisti dell’Odcec di Catania, di Coach&Play Srl e di Vertis SGR.

Parteciperanno quindi al contest finale, nell’ambito del quale concorreranno per assicurarsi uno dei tre premi in denaro messi in palio (5 mila, 2500 e 1500 euro) e il diritto a partecipare alla competizione regionale “Start Cup Sicilia 2022” collegata al “Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI 2022”. Ai vincitori dell’edizione 2022 della business plan competition catanese sarà inoltre riservato l’accesso alla competizione internazionale “EUNICE Imagine Innovation Cup E-IIC”, organizzata nell’ambito del partenariato EUNICE.