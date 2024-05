Start up, a Catania nascerà “Le Village” l’acceleratore di Credit Agricole

Credit Agricole cerca start up in Sicilia per farle crescere e portarle nel suo programma di accelerazione. La call è già partita e scade a fine maggio. Gli obiettivi sono ambiziosi e porteranno all’apertura di Le Village un acceleratore che avrà sede a Catania (il primo nel Sud Italia per la banca) dopo avere sperimentato con successo il modello in Francia nel 2014 e le aperture italiane di Milano nel 2019, Parma nel 2020, Triveneto nel 2021 e Le Village delle Alpi, a Sondrio, nel 2024.

I candidati

La call4startup è un’iniziativa proposta da Crédit Agricole Italia S.p.A.finalizzata all’organizzazione dello “Startup Accelerator Program”. Si tratta di un programma di accelerazione rivolto a startup già costituite in forma societaria e già operative sul mercato italiano, proponenti soluzioni tecnologiche e/o di business innovative. Obiettivo della Call ha l’obiettivo di selezionare, secondo specifici criteri, startup che presentano soluzioni innovative e di accompagnarle nel programma di accelerazione. Tra i requisiti di partecipazione una costituzione non inferiore a 6 mesi e non superiore a 5 anni; presenza sul mercato di almeno un prodotto o un servizio; sede principale in Italia. Tutto il regolamento può essere consultato on line a questo indirizzo

I tempi

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare le domande. Quindi un comitato scegliere le 10 proposte giudicate migliori e la partenza del programma è fissata a giugno. Ad ottobre, infine, le start up selezionate potranno partecipare all’evento di Pitch Day e avranno accesso al nuovo acceleratore Le Village Sicilia, una volta avviato sul territorio siciliano, per una durata di 3 mesi.