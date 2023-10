Tecnologia: Sielte premiata ai CEO for Life Awards

Sielte è stata premiata a Roma, presso la Clubhouse di Montecitorio, ai CEO for Life Awards 2023 per il suo impegno a favore della digital inclusion e contro la povertà educativa digitale, per garantire che i giovani siano in grado di utilizzare la tecnologia in modo efficace e sicuro.

Il premio, consegnato questa mattina al Presidente Salvatore Turrisi, è stato conferito a Sielte per il progetto Children Connection, avviato nel 2022, che prevede la consegna di dispositivi elettronici – tablet o computer – connessi a Internet e di colonnine di ricarica a energia solare agli abitanti delle zone rurali di Africa, Asia ed Europa.

Sielte ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nella categoria Social Impact, che premia le società che maggiormente si sono distinte per i benefici apportati alle Comunità, attraverso le iniziative portate avanti in territori meno fortunati. Su questa tematica si sono confrontati i CEO di importanti società italiane e i rappresentanti del mondo politico e culturale, che hanno avuto l’opportunità di condividere best practice e iniziative a sostegno della vita, per costruire insieme un futuro più sostenibile.

“Ringrazio tutti i presenti per questo importante premio”, ha dichiarato Salvatore Turrisi, “È un onore per me e soprattutto per Sielte essere riconosciuti per l’impegno profuso a favore di una diffusione digitale virtuosa. L’accesso alla tecnologia e alla connettività Internet è diventato un elemento essenziale per il progresso economico, sociale e culturale delle nazioni. Tuttavia, molti Paesi in via di sviluppo affrontano sfide significative nell’abbattere le barriere digitali e nel garantire un libero e semplificato accesso a questa risorsa preziosa. Children Connection – ha aggiunto il Presidente – nasce dalla convinzione di Sielte che, per favorire la digital inclusion, sia necessario che tutti gli attori dell’ecosistema tecnologico, dalle istituzioni alle aziende di settore, si impegnino concretamente per guidare gli individui attraverso il processo di transizione digitale che sta interessando il mondo intero in tutti i suoi aspetti. Questo riconoscimento rappresenta un forte stimolo a intensificare il nostro impegno in tal senso. Da tempo abbiamo preso coscienza dell’impatto che il nostro business ha sulle persone e abbiamo deciso di lavorare con maggiore intensità per combattere la povertà educativa digitale”.