Toccalini(Lega): avanti con pdl contro violenza negli stadi

“Esattamente 17 anni fa, l’ispettore di polizia Raciti fu ucciso fuori dallo stadio Massimino di Catania.

Un episodio che ci ha segnato profondamente e che non dimenticheremo. Ancora oggi, dopo tanto tempo, non possiamo dire che il problema della violenza negli stadi sia risolto. Per questo dobbiamo portare avanti con forza la PdL promossa dalla collega della Lega Tiziana Nisini per introdurre una giornata nazionale contro la violenza nello sport”.

Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del Carroccio. Secondo Toccalini “prevenire ed educare contro i comportamenti violenti è essenziale, per il bene dello sport che deve rappresentare i valori della lealtà e del rispetto. Grazie a tutti i colleghi che, in maniera bipartisan, hanno firmato questa proposta di legge”.