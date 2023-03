Top manager di Volkswagen e Bce inaugurano i corsi del secondo semestre

Il direttore generale di Volkswagen Italia Andrea Alessi e il vice direttore generale della Banca Centrale Europea, Paolo Corradino, saranno ospiti del dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania per inaugurare l’avvio delle attività didattiche del secondo semestre del corso di laurea in Economia aziendale, presieduto dal prof. Sebastiano Mazzù.

L’ing. Alessi è top manager in uno dei gruppi automobilistici più importanti al mondo. Lunedì 6 marzo alle 14, nell’aula magna di Palazzo Fortuna, darà il via alle lezioni delle due ‘classi’ di “Principi di Management”, insegnamenti del primo anno di corso tenuti dal prof. Rosario Faraci e dalla prof.ssa Elita Schillaci.

Il dott. Corradino ha invece un ruolo di rilievo nell’istituzione incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i Paesi dell’Unione europea che hanno aderito alla moneta unica. Martedì 7 marzo alle 12 nell’aula magna di Palazzo delle Scienze, terrà una conferenza aperta a tutti gli iscritti del corso di laurea, e in particolare a coloro che, a partire dal secondo semestre, frequenteranno i corsi di Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari tenuti dal prof. Mazzù e dal dott. Aldo Grimaldi.

Alessi e Corradino fanno parte del comitato di indirizzo del corso, in rappresentanza dei due enti che nei mesi scorsi hanno accettato l’invito ad entrare fra gli stakeholders universitari che collaboreranno attivamente alle attività di orientamento, di placement, alle iniziative seminariali e ad ogni altra utile buona pratica messa in campo per collegare stabilmente il mondo accademico a quello del lavoro.