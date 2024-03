Torna il Catania Pop Up Market Sicily

La primavera arriva in anticipo per il Pop up Market Sicily che sabato 9 e domenica 10 marzo tornerà ad aprire i battenti al NÜ Doganae (già Vecchia Dogana) di Catania per l’ultima edizione ‘casalinga’ prima della trasferta inglese al Business Design Center Islington di Londra con il Sicily Fest in programma dal 2 al 5 maggio prossimi.

Per l’intero week end, come sempre, oltre 40 artigiani local e vintage seller metteranno in mostra prodotti unici per la casa e la persona, ma anche proposte second hand per arricchire il guardaroba in vista della bella stagione; a condire al meglio la due giorni una piccola selezione di street food che riuscirà a soddisfare tutti i palati.

L’ospite d’onore dell’evento sarà Pino D’Angiò, un protagonista assoluto della musica italiana che i più giovani hanno avuto modo di riscoprire grazie alla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024 assieme ai Bnkr44 con una versione tutta da ‘ri-ballare’ della celeberrima ‘Ma che idea’. Il cantautore originario di Pompei, considerato dalla critica e dagli appassionati un precursore mondiale del rap e dell’hip hop, si esibirà per il pubblico catanese sul palco di NÜ Doganae sabato 9 marzo alle 22.30, la colonna sonora del Pop up Market andrà poi avanti con un dj set che si replicherà anche domenica 10. L’ingresso è gratuito.

Week end all’insegna della musica a Nu Doganae (già Vecchia Dogana) di Catania ha aperto i battenti la Fiera del disco a fine febbraio. Complessivamente in rassegna – e a disposizione di amatori, collezionisti e appassionati in genere – oltre 50mila dischi tra 33 giri, mix 12 pollici, 45 giri, picture disc, flexy e vinili colorati posti in vendita da espositori provenienti da tutto il Sud Italia. Ed ancora CD, DVD, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato.