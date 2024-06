Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Catania per la stagione 2024/2025. Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, l’allenatore ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato appena concluso.