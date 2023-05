Trantino incontra il Ministro Adolfo Urso

È stato un incontro interessante e costruttivo quello tra Enrico Trantino, candidato sindaco per Catania, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si sono confrontati sui progetti da mettere in atto per poter rilanciare l’economia e le imprese di Catania.

“Credo che Enrico Trantino sia una garanzia per questa città – ha dichiarato il Ministro Urso – e penso che la scelta di Giorgia Meloni e l’impegno di tutte le forze di centrodestra ci possa consentire di cogliere questa grande opportunità per lavorare in maniera coesa nella rinascita produttiva della nostra Sicilia. Quello di Catania sarà un test molto importante per il centrodestra e per il nostro Paese. Penso che segnerà una tappa significativa anche in quella filiera che dal governo nazionale a quello delle regioni e dei comuni rende più forte, nel nostro Paese, questo processo importante e significativo di transizione”.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato anche come questo sia il momento di investire perché a Catania e in Sicilia nei prossimi anni si scommette il futuro delle nuove generazioni.

“Il Ponte sullo stretto di Messina, che faremo, non sarà solo un una grande opera infrastrutturale, ma anche il simbolo di un’Europa che dopo aver guardato per 30 anni ad Oriente inevitabilmente nei prossimi anni dovrà scommettere sul Mediterraneo, dove c’è la Sicilia. Enrico Trantino nel suo programma ha già indicato come creare le condizioni migliori per cogliere investimenti che possono giungere in questo territorio e questo dovrà essere messo in armonia con il processo di privatizzazione dell’aeroporto, che può diventare l’hub del Mediterraneo. Noi pensiamo che vi siano tutte le condizioni per fare dei prossimi anni quelli necessari alla rinascita della Sicilia e di Catania”.

Una visione che trova riscontro nel programma del candidato sindaco del centrodestra che pone come punto di forza le Zone Economiche Speciali, delineando una strategia per rilanciare l’economia e l’attività produttiva di Catania. Senza dimenticare la necessità di rivedere il sistema burocratico per semplificare l’accesso delle aziende alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti.

“Disegneremo la “nuova Catania” attraverso l’uso dei fondi nazionali e comunitari – ha dichiarato Trantino – programmando la spesa in funzione degli obiettivi: una Città più vivibile, moderna e digitale, attenta all’ambiente, alla scuola e alla mobilità sostenibile; rafforzeremo la struttura di progettazione, monitoraggio e rendicontazione, per gestire le risorse nei tempi prestabiliti. Verrà costituito un tavolo permanente sull’attuazione del PNRR a Catania che coinvolgerà associazioni di cittadini, imprenditoria locale, enti pubblici, sindacati, società scientifiche di categoria e Comune, al fine di programmare insieme a Catania che verrà. L’attrattività dovrà costituire la rotta su cui compiere le scelte di governo della città. L’efficientamento dei servizi e la costruzione delle infrastrutture necessarie nella nostra zona industriale, la creazione dei collegamenti tra le reti di trasporto nazionale, l’avvio di lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale, proseguendo il percorso già avviato negli ultimi cinque anni che ha triplicato gli investimenti delle grandi multinazionali”.

A concludere l’incontro, una nota di stima del Ministro Urso nei confronti dell’avvocato Enzo Trantino, che conobbe quando era ragazzino. “Ricordo che andavo ad ascoltare i suoi comizi e rimanevo colpito dalla sua grande forza oratoria. Anche lui è stato candidato in un’altra epoca storica, quando era impossibile diventare il sindaco di Catania e oggi questo dovere toccherà ad Enrico, e la nostra volontà è quella di impegnarci per il futuro di questa città”.