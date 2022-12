Trasporti: Aricó, “entro il 31 dicembre l’appalto ferroviario Palermo-Catania”

“Abbiamo stanziato 2 miliardi per strade e autostrade siciliane ed entro il 31 dicembre sarà appaltato il tanto atteso raddoppio ferroviario Palermo-Catania per il valore di 4 miliardi e 300 milioni da ultimare entro il 2026”, lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricó, intervenuto questa mattina a Catania alla Festa regionale del Tricolore di Fratelli d’Italia all’Hotel Le Dune di Catania.

“Finalmente potremo percorrere in treno la tratta PA-CT alla velocità di 200 km orari, quindi in poco più di un’ora – ha aggiunto – non è certo paragonabile alle alte velocità delle tratte sopra Salerno ma sicuramente un grande passo in avanti per migliorare la rete ferroviaria della nostra Regione. A questo si aggiunge la prosecuzione della linea Trapani via Milo, grazie ad un finanziamento di 150 milioni per la ferrata e 85 (di cui 64 grazie al Pnrr) per l’elettrificazione della ferrovia”.